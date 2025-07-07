Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
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Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
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Gezi Parkı davasında ilk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım, tüm suçlamaları reddetti. Cezaevinde sağlık sorunları yaşadığını belirten Barım, "Her tarafım mosmor, yaşam hakkımı geri istiyorum" dedi. Duruşma savcısı, Barım'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de bu talebi yerinde bularak Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 1 Ekim tarihine ertelendi.

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın davasının ilk duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"BEN KİMSEYİ YÖNLENDİRMEDİM"

Barım, duruşmada yaptığı duygusal savunmasında tüm suçlamaları reddetti.

Gözyaşları içinde konuşan Barım, "Kimseyi yönlendirmedim. Ben onların patronu değilim, menajeriyim. Her gün oyuncularımla görüşürüm, bu görevimin bir parçası. Ben onların orada olduğunu görünce gittim. Tıpkı 15 Temmuz mitingi ya da 6 Şubat depremi gibi bir duruşla oradaydım," ifadelerini kullandı. Barım, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarını da dile getirerek, "Kalbimde altı ayrı rahatsızlık, beyin anevrizmam var. Her tarafım mosmor. Lütfen izin verin, ben sadece sağlıklı yaşamak istiyorum. Yaşam hakkımı geri istiyorum," dedi. Sanık, ameliyat öncesi tetkiklerin yapılmasına izin verilmediğini ve koşulların sağlığı için tehlikeli olduğunu belirtti.

TUTUKLULĞU DEVAM EDECEK

Savcılık, Barım'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul ederek Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 1 Ekim'e ertelendi.

Kaynak: Haberler.Com / Robot (Haber) - Magazin
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Yorumlar (27)

Haber Yorumlarıözen66:

burası muz cumhurıyeti değildir.suc işleyen cezasını ceksın

Yorum Beğen259
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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

güzel

Yorum Beğen184
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıVolkan Ustun:

Geziye katılmayan oyunculara ettiğin zulüm mobinglerin faturasını ödemeden yaşam hakkı verilmezz.... O oyunculardan helallik al güzelim... ??

Yorum Beğen179
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Haber YorumlarıHikmet Bal:

adalet adalet adalet herkese lazım

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme26
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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Bu kadın suçsuz ağaçları korumanin bedeli bu olmamalıydı araya giren teror ve diger kötü grupların kurbanı oldu yani kurunun yanında yaş ta yanar

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme63
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