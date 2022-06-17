Hakan Ural'dan Acun Ilıcalı'ya Şok Sözler!

Kelebek'in Partisinde Bomba İtiraf Geldi! Ayrılır Ayrılmaz 'Ümit'lendi! Sürpriz Aşk Ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar ile voleybolcu Ece Kozdere yeni bir aşka yelken açtı. İkili Alaçatı paylaşımlarıyla yakayı ele verdi. Magazin kulislerinde Kozdere'nin devam eden ilişkisini Ümit Kantarcılar için bitirdiği konuşuluyor. Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar ile voleybolcu Ece Kozdere'nin Alaçatı paylaşımları ikilini aşkını ortaya çıkardı. Kantarcılar, Alaçatı'da annesine ait evin havuzunda çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Aynı gün voleybolcu Ece Kozdere de aynı evin bahçesinde çekilen pozlarını paylaşınca ikilinin aşkı ortaya çıkmış oldu. Magazin kulislerinde Ece Kozdere'nin Ümit Kantarcılar için devam eden ilişkisini bitirdiği de konuşuluyor. Snob Magazin / Magazin Ümit Kantarcılar Magazin Haberler

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