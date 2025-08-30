Ayrılık sonrası ilk kez görüntülenen Hande Erçel, ihanet sorusunu cevapsız bıraktı

Geçtiğimiz hafta ilişkilerini bitiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sosyal medyadaki hamleleriyle ayrılığı resmileştirdi. İkilinin birlikte oldukları tüm fotoğrafları Instagram hesaplarından silmesi, "ayrılık kesinleşti" yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak kulislerde konuşulan perde arkası iddiaları ve Erçel'in sessizliği dikkat çekti.

ARZU SABANCI İDDİASI

Magazin kulislerine göre ayrılığın temelinde Sabancı ailesiyle yaşanan fikir ayrılıkları var. Özellikle Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye başından beri mesafeli olduğu, oğluna "tekrar düşün" dediği öne sürüldü. Sunucu Ece Erken'in canlı yayında paylaştığı bilgilere göre, Hande Erçel evlilik adımı atmak isterken Hakan Sabancı da bu fikre sıcak bakıyordu. Ancak süreç ciddileşince Arzu Sabancı'nın onay vermediği ve ilişkinin bu nedenle bittiği iddia edildi. Bu söylentiler, "Arzu Sabancı Hande Erçel'i gelin olarak istemedi mi?" sorusunu gündeme getirdi.

HAKAN SABANCI EĞLENCEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrılığın ardından gözler Hakan Sabancı'ya çevrildi. Genç iş insanı, geçtiğimiz akşam arkadaş grubuyla eğlendiği sırada objektiflere yansıdı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Sabancı'nın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcıların yaptığı yorumlardan biri de "Hakan Sabancı felekten bir gece çalmış" oldu.

HANDE ERÇEL'DEN KAFA KARIŞTIRAN SESSİZLİK

Ayrılık sonrası ilk kez Gazete Magazin kameralarına yakalanan Hande Erçel ise oldukça moralsizdi. Makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, havalimanında muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

İHANET İDDİALARINA SESSİZ KALDI

"Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım" sözleriyle ayrılık hakkında konuşmayı reddeden Erçel, "Normal bir ayrılık mı yoksa ihanet mi?" sorusuna da yanıt vermedi. Bu tavrı, "ihanet mi var?" sorusunu daha da güçlendirdi.