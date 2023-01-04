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Aynur Aydın'ı Sahneden İndiremediler!

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Aynur Aydın'ı Sahneden İndiremediler!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, yeni yılı sahnede karşıladı. Sevenleriyle hep bir ağızdan şarkılarını söyleyen Aydın, sahne tarzıyla da dikkat çekti.

Pembe mini elbisesiyle, iddialı dans şovlarıyla ve bitmek bilmeyen enerjisiyle sahne alan şarkıcı Aynur Aydın, sevenlerini adeta coşturdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Aynur Aydın'ın sahneden inmesini istemeyen seyirciler, tezahüratlarla ünlü şarkıcıya şarkı söylemesi için ısrar etti.

Bunun üzerine saatin çok geç olduğunu söyleyen Aydın, yine de sevenlerini kıramayıp bir kaç şarkı daha söyledi. Aynur Aydın, yeni yılda kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser akşamı yaşatarak hafızalara kazındı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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