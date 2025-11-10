Aynadaki Yabancı beklenenden erken final kararı aldı

"Aynadaki Yabancı" dizisi, iddialı oyuncu kadrosuna rağmen ekran yolculuğunu erken tamamlıyor. Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizi, 7. bölümde final yapma kararı aldı.

Kulislerde yapımın 12. bölüme kadar sürdürülmesinin planlandığı, ancak son bölümün beklentilerin oldukça altında reyting alması nedeniyle bu kararın öne çekildiği konuşuluyor. 8 Kasım Cumartesi günü açıklanan reyting sonuçlarına göre "Aynadaki Yabancı" ilk 10'a giremeyince yapım şirketi, daha fazla maddi zarar yaşanmaması adına diziyi erken bitirme kararı aldı.

ERKEN FİNALLERİN SEBEBİ: ARTAN MALİYETLER

Geçtiğimiz hafta 6. bölümüyle ekranlarda yer alan dizi, izleyici ilgisinin düşmesiyle birlikte yayın hayatını sonlandırıyor. Böylece bu sezon final yapan diziler arasına "Aşk ve Gözyaşı" ile "Ben Onun Annesiyim" de katılmış oldu. Toplamda üç yapımın kısa sürede final kararı alması, sektörde artan maliyetlerin yapımcılar üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne serdi. ATV'nin iki dizisi ve NOW'un bir yapımı, bu sezon beklenenden erken şekilde ekran macerasını tamamlamış oldu.