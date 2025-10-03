Haberler

Aylarca kriz iddialarıyla konuşulmuşlardı! Melek Mosso Serkan Sağdıç boşandı

Aylarca kriz iddialarıyla konuşulmuşlardı! Melek Mosso Serkan Sağdıç boşandı
2023 yılında evlenen Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, uzun süredir krizlerle gündeme gelen evliliklerini bitirme kararı aldı. Çift, ortak açıklama yaparak iki yıllık birlikteliklerini dostane şekilde noktaladıklarını duyurdu.

Müziğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Melek Mosso, 2023 yılında evlendiği eşi Serkan Sağdıç ile yollarını ayırdı. Çiftin ilişkisi zaman zaman yaşanan krizler nedeniyle magazin gündeminin manşetlerinden düşmemişti.

Aylarca kriz iddialarıyla konuşulmuşlardı! Melek Mosso Serkan Sağdıç boşandı

Bir süredir boşanma iddialarıyla konuşulan ikili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmeleriyle dikkat çekmişti. Bu gelişmelerin ardından beklenen haber geldi.

DOSTANE BİR ŞEKİLDE SONLANDIRMAYA KARAR VERDİK

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, evliliklerini bitirme kararı aldıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu. Çift açıklamalarında şu ifadeleri kullandı, "Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz."

Böylece iki yıldır süren evlilik, tarafların anlaşmalı boşanma kararıyla resmen sona ermiş oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
