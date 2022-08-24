Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aycan Varış'tan "yılın Bombası"

Magazin Haberleri

Aycan Varış'tan "yılın Bombası"

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Aycan Varış "Yılın Bombası" adlı tekli çalışmasıyla müzik dünyasına adım attı.

Aycan Varış'ın, Noah Entertainment etiketiyle yayınlanan "Yılın Bombası" isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğündeki video klibiyle dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Söz ve müziği Hasan Çelik'e, düzenlemesi Murat Yaprak'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Halil Güzel yaparken ünlü fenomen Aycan Varış'ın hayranları ilk günden klibi trend listelerinde ve sosyal medyada zirveye yerleştirdi.

"Yılın Bombası" şarkısının sözleri şu şekilde:

Zor mu yeniden sevmek

Zaman alır mı kabullenmek

Elbet bu baharlar gececek

Kim derdi yaz günü kar düşecek

Şimdi dolandı eli kolu

Sorsan yakardı sagı solu

Çözüm basit en fazla iki soru

Belki bulunur bir yolu

Kapıyı kapat

Geçmişi sil at

Oturda biraz gerçeği anlat

Dilimin ucunda saklı cevaplar

Sanki yılın bombası patlar...

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Halil Güzel Hasan Çelik Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title