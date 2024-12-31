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Ayça Tekindor'un son halini görenler şaşkın

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Yıllar önce Bodrum'a taşınan şarkıcı Ayça Tekindor, yeniden İstanbul'a yerleşti. Uzun süre sonra Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülenen Tekindor'un son haline ise sosyal medyada "Tanıyamadık, eski halinden eser yok" yorumları yapıldı.

Yıllar önce Bodrum'a taşınan şarkıcı ve oyuncu Ayça Tekindor, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de görüntülendi.

7.5 YIL SONRA İSTANBUL'A DÖNDÜ

İstanbul'a temelli döndüğünü söyleyen Tekindor, "Hayatımı değiştirmek için gitmiştim. İlk başta Bodrum'da tatlı geldi her şey. Ama kışları sıkıldığımızı fark ettim. 7.5 yıl sonra geri döndüm" dedi.

Ayça Tekindor'un son halini görenler şaşkın

"ESKİ HALİNDEN ESER YOK"

Tekindor'un son hali de sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Hala çok güzel" yorumunu yaparken, bazı kullanıcılar da "Tanıyamadık, eski halinden eser yok" yorumunu yaptı.

Ayça Tekindor'un son halini görenler şaşkın
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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