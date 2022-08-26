Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç Sarmaş Dolaş Yakalandı!

Magazin Haberleri

Uzun zamandır aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, her fırsatta çıkan haberleri yalanlamıştı. İkili geçen yıl dudak dudağa görüntülenince aşkları da belgelenmişti. Sevgililer bu kez sarmaş dolaş objektiflere takıldı. İşte detaylar...

Oyuncu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, sarmaş dolaş objektiflere yakalandı. Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncuları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın aşk iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yer alsa da ikili her fırsatta çıkan haberleri yalanlamıştı.

Ancak Aybüke Pusat ile Furkan Andıç geçen yıl Aralık ayında dudak dudağa görüntülenmiş ve ikilinin aşkları belgelenmişti.

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü çift, sarmaş dolaş objektiflere takıldı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Furkan Andıç Aybüke Pusat Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title