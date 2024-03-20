Avukat Bişar Abdi Alınak, Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi için imza kampanyası başlattı

Hem Güney hem de Kaya ailesinin avukatı olan Alınak " 21 Mart Nevruz Bayramını resmi tatil ilan edilmesi için başlatmış olduğumuz imza kampanyasına herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın avukatı Bişar Abdi Alınak Nevruz resmi tatil ilan edilmesi için imza kampanyası başlattı.

İmza kampanyası ile ilgili olarak bir açıklama yapan avukat Bişar Abdi Alınak "Başta Kürt halkı olmak üzere milyonlarca insana bayramında mesai yaptırmak 'Ben senin bayramını, kültürünü, dilini inkar ediyorum' demekle eşdeğerdir.

21 Mart Nevruz Bayramını resmi tatil ilan edilmesi için başlatmış olduğumuz imza kampanyasına herkesin desteğini bekliyoruz. Anayasal haklarımızın çiğnenmediği bayramlar kutlama ümidiyle" dedi.

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