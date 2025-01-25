Athena Gökhan'ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti

O Ses Türkiye 2025 ile yeniden ekrana dönmek için gün sayan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un 13 yıllık evliliği tek celsede bitti.

Ünlü çift 13 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi. Çiftin, Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu bulunuyor.

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz 11 Ekim 1976'da dünyaya geldi. Athena grubunun solisti ve Hakan Özoğuz'un kardeşi olan Özoğuz, grubuyla birlikte 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil etti. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında uzun süre jüri üyeliği yaptı. 2012 yılında Melis Ülken ile evlendi. Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu bulunuyor.