Ata Demirer'den 'Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun?' sorusuna cevap

Bursa Bülbülü filmi ile gündeme gelen başarılı komedyen Ata Demirer, katıldığı programda "Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun?" sorusuna yanıt verdi. Cevap verirken son filmindeki Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın Devekuşu Kabaresi'ne göndermek yapan Demirer, "Bizi nezaket kurtaracak. Daha yumuşak bir dil, mizaha alan bırakacak bir renklilik. Kabarelerini yapabilelim, onlarla büyüdük" dedi.

Ata Demirer'in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü oynadığı Bursa Bülbülü film, Disney Plus'ta izleyiciyle buluştu. Yeni filmiyle gündeme gelen başarılı komedyen, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" isimli programına konuk oldu.

"DAHA YUMUŞAK BİR DİL VE MİZAHA ALAN BIRAKACAK BİR RENKLİLİK"

Işık'ın "Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun?" sorusunu yanıtlayan Ata Demirer, "O sandıkla benim aramda. Bu tip hayaller kurmuyorum ben, hepimiz için hayırlısı neyse o olsun. Güzel şeyler olsun da çok fazla şey söylemek istemiyorum. Siyaset benim uzmanlık alanım değil, çok cahil kalırım. Bizi nezaket kurtaracak. Daha yumuşak bir dil, mizaha alan bırakacak bir renklilik. Kabarelerini yapabilelim, onlarla büyüdük. Skeçleri pervasızca yapacak bir ortam, bir mizahçının dileği bu olur herhalde" dedi.