Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti
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Aslı ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Aslı Hünel, cenazenin 21 Mayıs'ta Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Büyükçekmece Celaliye Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı.

Şarkıcı ve oyuncu Aslı Hünel ile oyuncu kardeşi Saruhan Hünel, derin bir acıyla sarsıldı. Saruhan kardeşler bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören anneleri Şükran Hünel'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Aslı Hünel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakk'ın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz."

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Aslı Hünel, yaptığı ikinci paylaşımda annesinin cenaze törenine dair detayları da paylaştı. Hünel, mesajında şu ifadelere yer verdi, "Canımız annemizin cenazesi, 21 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanımıza defnedilecektir. Dualarınızı eksik etmeyin."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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