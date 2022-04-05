Aslıhan Karalar ve Pelin Akil'den Alkışlanacak Hareket

17 Nisan'da 36 yaşına girecek olan Pelin Akil ile 27 Nisan'da yeni yaşını kutlamaya hazırlanan Aslıhan Karalar, anlamlı bir bağışa imza attı. İki ünlü oyuncu doğum günlerini Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) bağışladı.

Pelin Akil ve Aslıhan Karalar, vakıfla birlikte otistik bireylerin eğitimine destek olacak. İki ünlü oyuncu, doğum günü için kendilerine hediye gönderilmesi yerine vakfa bağış yapılmasını sosyal medya hesabından duyurdu.