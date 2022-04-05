Aslıhan Karalar ve Pelin Akil'den Alkışlanacak Hareket - Haberler

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Aslıhan Karalar ve Pelin Akil'den Alkışlanacak Hareket

Snob Magazin - Magazin
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Aslıhan Karalar ve Pelin Akil'den Alkışlanacak Hareket

Pelin Akil ve Aslıhan Karalar, doğum günleri için takipçilerinden hediye yerine otizmli çocuklara bağış yapılmasını istedi.

17 Nisan'da 36 yaşına girecek olan Pelin Akil ile 27 Nisan'da yeni yaşını kutlamaya hazırlanan Aslıhan Karalar, anlamlı bir bağışa imza attı. İki ünlü oyuncu doğum günlerini Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) bağışladı.

Pelin Akil ve Aslıhan Karalar, vakıfla birlikte otistik bireylerin eğitimine destek olacak. İki ünlü oyuncu, doğum günü için kendilerine hediye gönderilmesi yerine vakfa bağış yapılmasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Aslıhan Karalar ve Pelin Akil'den Alkışlanacak Hareket

Aslıhan Karalar ve Pelin Akil'den Alkışlanacak Hareket

Snob Magazin / Magazin

Aslıhan Karalar, Pelin Akil, Nisan, Doğum, Magazin, Haberler

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