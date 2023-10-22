Aslıhan Güner'in hayatında toksik insanlara yer yok

Aslıhan Güner, 'Zübeyde Analar ve Oğullar' filmiyle başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Güner, toksik insanları hayatından çıkardığını ve artık daha mutlu olduğunu söyledi.

Aslıhan Güner"Zübeyde Analar ve Oğullar" filmimdeki başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Birsen Altuntaş'ın youtube kanalına konuşan başarılı oyuncu "Fazla açık ve net biriyim ve dürüst biriyim.

Bununla da gurur duyuyorum ama herkes böyle de olmayabilir… Bununla ilgili de kimseyi yargılamıyorum ya da benim etik veya ahlaki değerlerin bir başkasına da uymayabilir.

Buna da saygı duyuyorum ama artık bazı insanların hayatımda olmalarını istemiyorum. O yüzden çok fazla insan eledim hayatımdan ve iyi ki diyorum… Gerçek yüzünü gördüğüm herkesi hayatımdan çıkardım ve çok hafifledim" dedi.

Artık çok daha mutlu olduğunu belirten Güner sözlerini şöyle sürdürdü:

" Allah'tan daha temiz ve güzel insanları hayatıma dahil etmesi için dua ettim, ediyorum. Hakikaten böyle birazcık toksik olan, kötü veya zararlı, iki yüzlü tarzı insanları çıkardığınız zaman Allah yerine daha güzel insanları koyuyor.

Güzel insanlarla tanışıyorsunuz, onu çıkarırsan yerine yenisi gelecek. Çıkarmazsan o dolu, o yer dolu… Yenisi gelmiyor; o yüzden temizlemek çok önemli…"