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Aslı Enver Yeni Aşkıyla Görüntülendi

Aslı Enver Yeni Aşkıyla Görüntülendi

Bir türlü aradığı aşkı bulamayan oyuncu Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı. Enver, iş adamı Berkin Gökbudak ile birlikte el ele görüntülendi.

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Ünlü oyuncu Aslı Enver, Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken, sonunda aradığı aşkı iş adamı Berkin Gökbudak'ta buldu. Çiftin yaz başından bu yana görüştükleri iddia edildi.

Şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisini 2019 yılında noktalayan Aslı Enver'in adı, aradan geçen kısa bir sürenin ardından eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılmaya başlandı.

İkili bir arada bile gözükmeden ilişkilerini bitirdi. Enver daha sonra Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başladı. Sevgilisinin ailesiyle tanışan ve 'Her şey çok güzel, yolunda gidiyor' diyen oyuncu, Öztarhan ile yollarını ayırdı.

Bir türlü aradığı aşkı bulamayan Enver, yeni aşka yelken açtı. Gossippasta'nın haberine göre, Enver, iş adamı Berkin Gökbudak ile birlikte el ele görüntülendi.

Enver ve Gökbudak'ın yakın arkadaşları vesilesi ile tanıştığı, yaz başından bu yana da zaman geçirdikleri öne sürüldü.

Öte yandan Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Snob Magazin / Magazin

Önder Öztarhan Aslı Enver Murat Boz Magazin Haberler

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