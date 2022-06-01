Aslı Bekiroğlu'ndan filminde oynayacağı Barış Akarsu hakkındaki soruya tepki çekecek cevap
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmde rol alacak olan Aslı Bekiroğlu, yeni projesi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Filmde Akarsu'nun kız arkadaşını oynayacak olan oyuncu, bir muhabirin "Barış Bey'in trajik ölümüyle ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna gülerek "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" demesi şaşkına çevirdi.
2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Elle dergisinin ödül törenine katılan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı film hakkında konuştu.
ÖLÜM SORUSUNA GÜLEREK CEVAP VERDİ
Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi. Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine tepki çekecek bir yanıt verdi. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.