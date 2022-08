Aşkları Son Buldu! İşte Ayrılık Gerekçesi...

Sosyetik güzel Kim Kardashian ile oyuncu sevgilisi Pete Davidson'ın aşkı sona erdi.

İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde Kardashian ve Davidson'ın arkadaş kalma kararı aldığı belirtildi. 28 yaşındaki Davidson ile 41 yaşındaki Kardashian'ın ilişkileri uluslararası magazin kamuoyunun gündemine oturmuştu.

"RAHATSIZLIK DUYMAYA BAŞLADI"

Davidson'ın rol aldığı Saturday Night Live setinde tanışan çift kısa bir süre sonra birlikte olmaya başlamıştı. Çiftin uzak mesafe ilişkiden sıkıldığı kaydedildi. Davidson'ın işi gereği yurt dışında setlerde çalıştığına dikkat çekilirken Kardashian'ın bundan rahatsızlık duymaya başladığı ve sıkıldığı iddiaları bir süredir ortaya atılmıştı.

"BİRBİRLERİNİ SEVİYORLAR AMA..."

Çifte yakın bir kaynak, "Birbirlerini çok seviyorlar ve çok saygı duyuyorlar fakat uzun mesafe ilişki ve zorlayıcı takvimleri bu ilişkiyi yürütmeyi çok zor kılıyor" dedi.

KİM KARDASHİAN KİMDİR?

Kimberly Noel "Kim" Kardashian (21 Ekim 1980), Amerikalı magazin yıldızı. Baba tarafından Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllıdır. Daha çok sosyal hayatıyla, orijinal versiyonu ile E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality showlar ile bilinir. Bunların yanı sıra prodüktörlük, mankenlik, şarkıcılık, oyunculuk, stilistlik ve iş kadınlığı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Kardashian günümüze değin çeşitli parfümler çıkarmıştır, oldukça ünlü dergilere poz verip dergi kapaklarında yer almıştır, konuk oyuncu veya jüri üyesi olarak çok sayıda televizyon yapımında rol almıştır