Aşkları Belgelendi! Yaş Farkı Dikkat Çekti

İSTANBUL (Snob Magazin) - Son olarak final yapan 'Hekimoğlu'nde rol alan Okan Yalabık, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Ayvalı ile birlikte 'Anne'yi seyretti.

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Okan Yalabık, mekan çıkışında sevgilisiyle poz vermeyi ihmal etmedi.

OKAN YALABIK KİMDİR?

Okan Yalabık, 13 Aralık 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Balıkesir'lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Bir süre amatör tiyatro topluluklarıyla çalışan Yalabık daha sonra Kenter Tiyatrosu'na katıldı.

İlk dizi deneyimini 1999 yılında yayınlanan Yılan Hikayesi ile gerçekleştiren Okan Yalabık ; Aşkım Aşkım, Zeybek Ateşi, Yıldızların Altında, Serseri, Çaylak, Çapkın, Hatırla Sevgili, Arka Sokaklar, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Muhteşem Yüzyıl, Kolay Para, Gülüm, Büyü, Sen Ne Dilersen, Sensiz Olmuyor, İlk Aşk, Kabuslar Evi, Güz Sancısı, Av Mevsimi, Peş peşe, Anadolu Masalları, Kötü Kedi Şerafettin, Annemin Yarası ve Tereddüt gibi yapımlarda rol almıştır.

EZGİ AYVALI KİMDİR?

Ezgi Ayvalı 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğun yanında prodüktörlük, yazarlık ve kostüm dizaynıyla da ilgilenmektedir. Ezgi Ayvalı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda eğitim aldı. Ezgi Ayvalı, sevgilisi Okan Yalabık'tan 11 yaş küçük. İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Yalabık ve Ayvalı'nın pandemi sonrası evlenebileceği konuşuluyor.