Aşkını İlan Etti! Sevgilisinin Pozları Olay Oldu - Haberler

Bir dönem Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Barış Murat Yağcı, Survivor All Star'a veda ettikten sonra Almanya'ya gitmişti.

YENİ AŞKINI BÖYLE DUYURDU

Barış Murat Yağcı, özel hayatındaki flaş gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

MODEL SEVGİLİSİ GÜNDEM OLDU

Yağcı, Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını açıkladı. Yağcı'nın hayranları, "Yengemiz çok şanslı" ve "Birbirinize çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundu.

Öte yandan Laura Celine'nin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu.

İşte Laura Celine'nin o pozları...

LAURA CELİNE KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve sporcu Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan model Laura Celine, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Laura Celine'nin uzun yıllardır modellik yaptığı ortaya çıktı. Laura Celine'nın Instagram'da 7 binden fazla takipçisi bulunuyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan 'Kocamın Ailesi' ile oyunculuk kariyerine başladı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde 'Eymen' karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde 'Bora' karakterini canlandırdı.

2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde 'Demir' karakterine hayat verdi. Ancak Yağcı'nın yıldızı Survivor 2020 ile parladı.

Barış Murat Yağcı son olarak Survivor All Star 2022'de mücadele etti.

BARIŞ MURAT YAĞCI SEVGİLİSİ KİM?

Barış Murat Yağcı, model Laura Celine ile aşk yaşıyor.

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