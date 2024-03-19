Üye Girişi
Haberler

Aşkın Nur Yengi'nin ağabeyi Ahmet Yengi vefat etti

Güncelleme:

Aşkın Nur Yengi'nin ağabeyi Ahmet Yengi, geçtiğimiz yılbaşı gecesi Marmaris'te geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Ahmet Yengi'nin uzun süre yoğun bakımda kaldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Aşkın Nur Yengi'nin ağabeyi Ahmet Yengi, geçtiğimiz yılbaşı gecesi Marmaris'te geçirdiği trafik kazası sonucunda ağır yaralı olarak İstanbul'a getirilmiş ve Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

Ahmet Yengi, kalp rahatsızlığı da bulunması sebebiyle entübe edilmişti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Yengi'nin durumu kritik seyretmişti.

AŞKIN NUR YENGİ'DEN VEFAT AÇIKLAMASI

Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi, Nişantaşı'nda bir KBB doktoruna kontrole giderken basın mensuplarının karşısına çıkmış ve ağabeyi Ahmet Yengi'nin vefat ettiğini duyurmuştu.

Ahmet Yengi'nin 40 gün boyunca entübe edildiğini ancak kurtarılamadığını belirten Aşkın Nur Yengi, kardeşinin kazadan sonra yaşadığı kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini dile getirmişti.

Zaten daha önce bypass ameliyatı geçiren Ahmet Yengi'nin sağlık durumu, kazanın ardından daha da kötüleşmişti.

AİLESİYLE BİRLİKTE DEFNEDİLDİ

Aşkın Nur Yengi, basın mensuplarının vefat haberi hakkında sorması üzerine, ailesiyle birlikte Ahmet Yengi'nin cenazesini defnettiklerini ve bu sürecin kendisi için psikolojik olarak zorlu olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Aşkın Nur Yengi Marmaris Ünlüler Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title