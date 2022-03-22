Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önündeki cesur pozları tam not aldı
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FOX TV ekranlarında rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi ilgiyle takip edilen oyuncu Burcu Özberk, pencere kenarından cesur pozlarını yayınladı. Özberk'in giydiği beyaz çorap ise hayranlarının beğenisiyle karşılaştı.
FOX TV'de yayınlanan ve özellikle gençler tarafından sıkı takip edilen Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız ismi Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak Sarp Şardan ile 6 aylık ilişkisini bitirdiği yönündeki haberlerle gündeme gelen Özberk, yeni paylaşımıyla da konuşulmayı başardı.
Pencere önünde siyah gömleği ve beyaz çoraplarıyla kamera karşısına geçen Özberk, cesur paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyayı salladı.
Bu paylaşımının ardından Instagram'da 9 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu dakikalar içerisinde 250 bin beğeni aldı. Hayranları ayrıca, ünlü oyuncunun çorabını da beğendiklerini yazdı.
İşte Özberk'in o pozları: