Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önündeki cesur pozları tam not aldı

FOX TV'de yayınlanan ve özellikle gençler tarafından sıkı takip edilen Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız ismi Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

6 AYLIK İLİŞKİSİNİ NOKTALADI

Son olarak Sarp Şardan ile 6 aylık ilişkisini bitirdiği yönündeki haberlerle gündeme gelen Özberk, yeni paylaşımıyla da konuşulmayı başardı.

PENCERE ÖNÜNDE POZ VERDİ

Pencere önünde siyah gömleği ve beyaz çoraplarıyla kamera karşısına geçen Özberk, cesur paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyayı salladı.

250 BİN BEĞENİ ALDI

Bu paylaşımının ardından Instagram'da 9 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu dakikalar içerisinde 250 bin beğeni aldı. Hayranları ayrıca, ünlü oyuncunun çorabını da beğendiklerini yazdı.

İşte Özberk'in o pozları:

Snob Magazin / Magazin