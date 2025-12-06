Haberler

Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Selin Geçit ve oyuncu Samet Kaan Kuyucu'nun bir süredir aşk yaşadığı belirlendi. Flaşların patlamasıyla birlikte ufak bir şaşkınlık yaşayan çift, ilişkilerinin güzel gittiğini belirtti ve aşklarını itiraf etmek durumunda kaldılar.

Şarkıcı Selin Geçit ile "Yargı" dizisinin oyuncusu Samet Kaan Kuyucu'nun aşk yaşadığı, Zorlu Center'da objektiflere yakalanmalarıyla ortaya çıktı. Çift, flaşlar patlayınca ilişkilerini doğrulayarak "İlişkimiz güzel gidiyor" dedi.

FLAŞLAR PATLAYINCA...

Müzik dünyasının yükselen isimlerinden Selin Geçit ile 'Yargı'nın başarılı oyuncusu Samet Kaan Kuyucu, Zorlu Center'da görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süre şaşkınlık yaşayan ikili, muhabirlerin "Hayırlı olsun" sözlerine teşekkür etti.

Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

"HER ŞEY YOLUNDA"

Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aşkları ortaya çıkan çift adına konuşan Selin Geçit, ilişkilerine dair soruya "İlişkimiz güzel gidiyor. Daha çok yeni. Her şey yolunda" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHeisenberg:

memlekette ünlü olmayan kaldı mı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSam Fisher:

Ulan sanki gizli iş yapıyorlarmış gubi haber yazmisin admin . Daha vurucu şeyler bul haber yap.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.