Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Şarkıcı Selin Geçit ile "Yargı" dizisinin oyuncusu Samet Kaan Kuyucu'nun aşk yaşadığı, Zorlu Center'da objektiflere yakalanmalarıyla ortaya çıktı. Çift, flaşlar patlayınca ilişkilerini doğrulayarak "İlişkimiz güzel gidiyor" dedi.

FLAŞLAR PATLAYINCA...

Müzik dünyasının yükselen isimlerinden Selin Geçit ile 'Yargı'nın başarılı oyuncusu Samet Kaan Kuyucu, Zorlu Center'da görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süre şaşkınlık yaşayan ikili, muhabirlerin "Hayırlı olsun" sözlerine teşekkür etti.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aşkları ortaya çıkan çift adına konuşan Selin Geçit, ilişkilerine dair soruya "İlişkimiz güzel gidiyor. Daha çok yeni. Her şey yolunda" yanıtını verdi.