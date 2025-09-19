Haberler

Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

90'lı yıllarda İbo Show'daki danslarıyla adını duyuran Asena, 2017'de işletmeci Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya yerleşmişti. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan çiftin, sessiz sedasız boşandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oryantalin sekiz yıllık evliliğinin ihanet yüzünden sona erdiği öne sürülüyor.

İbo Show'daki dans performansıyla adını milyonlarca kitleye duyurarak büyük bir çıkış yapan Asena, yıllarca sahnelerin aranan isimlerinden biri olmuştu. 2017'de işletmeci Hasan Dere ile dünyaevine giren ünlü oryantal, evliliğin ardından kariyerini noktalayarak Almanya'ya yerleşmişti.

Asena ve Hasan Dere boşandı

Çift, geçtiğimiz aylarda Dere'nin Asena'ya hediye ettiği 40 milyon liralık Bentley ile magazin gündemine gelmişti. Ancak bu kez gündeme düşen haber farklı oldu. Gel Konuşalım'ın haberine göre, ikilinin sekiz yıllık evliliğini sessiz sedasız sonlandırdığı iddia edildi.

İHANET İDDİALARI GÜNDEMDE

Ayrılığın perde arkasında ise ihanet söylentileri dolaşıyor. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Asena, bu gelişmeyle yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
