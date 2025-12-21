Asena'nın boşanması ve kulisler Magazin Bahane'de masaya yatırıldı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu, Hakan Solaker'in yorumlarıyla renklenen Magazin Bahane programında bu hafta magazin dünyasının en çok konuşulan başlıkları ele alındı. Asena'nın boşanmasının perde arkası, Hasan ile evliliğinin son döneminde yaşanan duygusal kopuş, İbrahim Tatlıses şarkısı üzerinden verilen mesaj iddiaları ve kulislerde konuşulan gerilim programın öne çıkan konuları oldu. Ayrıca Jasmine dizisinin ani final kararı ve Evrim Akın hakkında dile getirilen kulis bilgileri de dikkat çekti.

ASENA'NIN BOŞANMASI VE İBRAHİM TATLISES'İN ŞARKISI GÜNDEMİ

Programda Asena'nın boşanmasının gerçek nedenleri detaylarıyla ele alındı. Kalaycıoğlu ve Solaker, Asena ile Hasan'ın evliliklerinin son döneminde artık eşten çok "arkadaş gibi" olduklarını belirterek, ilişkideki duygusal kopuşa dikkat çekti. Bu durumun boşanma sürecini hızlandıran en önemli etkenlerden biri olduğu vurgulandı.

Asena'nın İbrahim Tatlıses'in bir şarkısını seslendirmesi ise programda ayrı bir başlık altında değerlendirildi. Bu tercihin tesadüf olmadığı, şarkının Hasan'a yönelik duygusal bir mesaj içerdiği iddia edildi. Programda, "Asena bu şarkıyla Hasan'ın canını yaktı" yorumları yapılırken, kulislerde yaşanan duygusal gerilimin magazin dünyasında geniş yankı uyandırdığı ifade edildi.

JASMİNE DİZİSİ VE EVRİM AKIN HAKKINDA KULİS İDDİALARI

Magazin Bahane'de gündeme gelen bir diğer önemli konu ise Jasmine dizisinin yayından kaldırılması oldu. Programda, dizinin ekran macerasının neden kısa sürdüğü ve bu karara giden süreçte yaşananlar kulis bilgileriyle aktarıldı. Reyting, yapım süreci ve kanal tercihleri gibi unsurların bu kararda etkili olduğu dile getirildi.

Öte yandan Evrim Akın hakkında da çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. "Evrim Akın zor bir insan mıdır?" sorusu üzerinden ilerleyen tartışmada, sektördeki bazı isimlerin Akın'la çalışmanın kolay olmadığını dile getirdiği aktarıldı. Program boyunca paylaşılan bu yorumlar, magazin dünyasının perde arkasında yaşanan ilişkileri ve gerilimleri bir kez daha gözler önüne serdi.