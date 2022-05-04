Artık Hayalleri Gerçekleştirme Zamanı!
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Kanseri tam 4 kez yenerek hayata dört elle sarılan güzel oyuncu ve şarkıcı Açelya Elmas, önceki akşam Bodrum Feraye Meyhanesi'nde sahne aldı. Yaşadığı sağlık problemleri sonrası Bodrum'a yerleşen başarılı oyuncu ve şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.
BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Pandemi sürecinde Bodrum'a yerleştiğini ifade eden Açelya Elmas, "2 senedir Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum bana ben Bodrum'a alıştım artık. İstanbul'daki evime sinema ve dizide rol alacağım zaman gidiyorum sadece. İki sinema filmi projesiyle setlere dönüyorum şuan. Çalışmak beni dinç tutuyor. Deniz, kum, güneş ve doğayla iç içe olmak bana çok iyi geldi. Hastalık sürecimi tam anlamıyla geride bıraktım. Artık hayallerimi gerçekleştirme ve sağlık problemlerimin benden çaldığı anları geri alma zamanı." dedi.
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