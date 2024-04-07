Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın
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Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor
Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
Bitlis'te seçim gerginliği! 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı
AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin
Rezidansın 30. katından düşen 24 yaşındaki kız hayatını kaybetti
YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı