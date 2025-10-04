Arka Sokaklar, Reytinglerde Zirveye Yerleşti

Haberler

Güncelleme:
KANAL D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, heyecan dolu bir bölümle 7.82 reyting ve 23.37 izlenme payı alarak birinci oldu. Başkomiser Hüsnü Çoban, tehlikeli bir operasyon sırasında vurularak hayati tehlike yaşıyor.

KANAL D'nin zamansız dizisi Arka Sokaklar, zirveye yerleşti. Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen Arka Sokaklar, totalde 7.82 reyting, 23.37 izlenme payı alarak birinci oldu.

ALİ'NİN KURŞUNUYLA VURULDU

Arka Sokaklar heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle ekrana geldi. Dizinin ilk bölümünden itibaren kadroda yer alan ve babacan tavırlarıyla izleyicinin gönlünde taht kuran Komiser Hüsnü Çoban karakteri, tehlikeli bir operasyon sırasında girdiği çatışmada vuruldu. Arka Sokaklar'ın uzun soluklu hikayesinde Hüsnü Çoban karakteri daha önce defalarca ölümle burun buruna gelmiş, ancak hayatta kalmayı başarmıştı. Yeni sezonda ekrana dönen Ali karakteri, Hüsnü Çoban'a silah doğrulttu ve tetiği çekti. Ağır yaralanan Hüsnü, ölüm kalım savaşı verirken, karakterin geleceği merak konusu oldu.

HÜSNÜ'NÜN YAŞAM SAVAŞI

Apar topar hastaneye kaldırılan Hüsnü Başkomiser için zamanla yarış başladı. Ameliyat sahnesinde doktorlar yoğun çaba harcasa da, kurşunlardan biri çıkarılamadı. Bu gelişme, karakterin geleceğine dair büyük bir belirsizlik yarattı. Yaşam mücadelesi veren Hüsnü Çoban ise koca yürekli ekibinin desteğiyle bu savaşı kazanabilecek mi?

SOKAKLARIN EFSANESİ ZİRVEDE

Reytinglerde zirveye yerleşen Arka Sokaklar yıllardır olduğu gibi yine izleyicinin tercihleri arasındaydı. Arka Sokaklar, totalde 7.82 reyting, 23.37 izlenme payı alarak alarak zirveye adını yazdırdı.

Arka Sokaklar her cuma saat 20.00'de Kanal D'de.

