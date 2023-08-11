Arka Sokaklar'ın yeni sezon teaser'ı büyük ilgi gördü

Arka Sokaklar'ın jenerik müziğinin kalp atışı ritmi ile birleştiği teaser yeni sezona dair merakı iyice arttırdı. Diziyi merakla bekleyen fanlar bu tanıtımdan sonra sosyal medya üzerinden binlerce yorum yaptı.

Yorum yapanlardan birisi de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız oldu. Belediye Başkanı tanıtımın yayınlanması sonrasında kendi sosyal medya hesabından "Şimdi gördüm geri dönmüşsünüz. En yakın zamanda tüm ekibi Beyoğlu'na çay içmeye bekliyorum Rıza Baba..." şeklinde tweet attı.

Bu tweet karşında ekibin başkana cevabı da gecikmedi. Dizinin sosyal medya hesabından cevap olarak "İlk fırsatta tüm ekip geliyoruz Başkanım, görüşmek üzere…" şeklinde dönüş yapıldı.

Karşılıklı gerçekleşen bu sohbet herkes tarafından büyük beğeni topladı.