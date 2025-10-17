Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümünde Aile Sıcaklığı

KANAL D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölüm ön izlemesiyle izleyicilerin kalbini bir kez daha fethetti. Sanal medyada 'SelMes' olarak adlandırılan Mesut ve Selin çifti, bu kez karmaşadan uzak, sıcacık bir aile sahnesiyle gündeme geldi.

MESUT AŞKINI FISILDADI

Heyecan ve aksiyon dolu bölümüyle ekrana gelecek Arka Sokaklar'ın ön izlemesinde evde birlikte yemek hazırlayan ikili, minik bebekleri Ayşecan'ın huzurla uyuduğu anlarda birbirlerine vakit ayırarak gerçek bir aile ortamı sundu. Baş başa kalan çift, izleyenlere 'aile olmak' duygusunu derinden hissettirdi.

'İŞTE GERÇEK AŞK VE AİLE'

Sahnenin en çok konuşulan anı ise Mesut'un Selin'e aşkını fısıldadığı duygu dolu dakikalar oldu. Dizinin yeni bölümünden gelen bu ön izleme, izleyiciler tarafından 'iç ısıtan sahne', 'işte gerçek aşk ve aile' gibi yorumlarla beğeni topladı.

Arka Sokaklar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.