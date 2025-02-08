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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin, konuk olduğu programda gençlik sırrını esprili bir şekilde 'Önümüzdeki hafta sünnetim var' diyerek açıkladı.

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin, konuk olduğu programda gençlik sırrı sorulunca verdiği yanıtla stüdyoyu kahkahaya boğdu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SÜNNETİM VAR"

Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler programına konuk olan Zafer Ergin, "Zafer Abi, yemesine, içmesine, sporuna ve gerekli takviyeleri alan abimiz. 30 yaşlarda olmasına rağmen 20 yaşlarda gibi gösteriyor" sözlerine karşılık "Önümüzdeki hafta sünnetim var" diyerek stüdyoda bulunanları güldürdü.

"SPOR DELİSİ BİRİYDİM"

Zafer Ergin, daha sonra gençlik sırrını şu sözlerle açıkladı:

"Dinç, dikkatli yaşıyorum. Ben zamanında çok ağır sporlar yaptım. Halter, boks yaptım, spor delisi biriydim. Bilinçsizce yapılan sporunda ne kadar zararlı olduğunu zamanla öğrendim. Sağ dizimde bir sakatlanma oldu. Sakatlanmayı yok sayarak gerekli tedavi ve ilaçlarla ya da masajlarla onu hallettim ama bir süre sonra sorun olarak çıkıyor"

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Adamda burun dışında birşey kalmamış ki.

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Haber YorumlarıFA null:

botox

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