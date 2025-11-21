Arka Sokaklar'ın Bomba Yüklü Sahnesi Gündem Oldu

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, yine gündemin merkezine oturdu. Bomba yüklü otobüs sahnesinden paylaşılan aksiyon ve heyecan dolu kamera arkası görüntüler çok konuşuldu.

BOMBA DOLU TUZAK

Dizide kurulan ölümcül düzeneğe göre otobüs fren yaptığı anda bomba patlayacaktı. İçinde polislerin bulunduğu araç hareket halindeyken, ekip zamanla yarışarak çözüm aradı. Sahnenin hazırlık aşamaları ve set atmosferine dair detaylar sanal medyada geniş yankı buldu.

DRONELAR HAVADA, EKİP SAHADA

Sahne çekilirken kullanılan drone görüntüleri, hareketli kameralar, özel ışık düzeni ve hızla koşturan ekip üyeleri dikkat çekti. Yönetmen ve teknik ekibin koordinasyonu sayesinde gerçek zamanlı bir kurtarma operasyonu atmosferi yaratıldı. Kamera arkası videoları, sahnenin ne kadar büyük bir prodüksiyon çalışmasıyla hazırlandığını bir kez daha gösterdi.

SETTE ADRENALİN HİÇ DÜŞMEDİ

Aksiyonun temposu çekim boyunca bir an bile azalmadı. Patlama efekti, hızlı kamera geçişleri, otobüsün hareket halinde olması ve koordineli koşu sahneleri nefes kesti.

HEYECAN DOLU YENİ BÖLÜM BU AKŞAM

Arka Sokaklar bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle izleyicilere yine adrenalin yüklü anlar yaşatmaya hazırlanıyor.