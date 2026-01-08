Haberler

Arka Sokaklar'da Ali kabusu sürüyor

KANAL D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Ali, Rıza Baba'ya saldırarak izleyicileri şoke etti. Yeni bölüm tanıtımında yaşanan bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KANAL D'nin zamansız dizisi Arka Sokaklar'da Ali kabusu devam ediyor. Hikayeye dahil olduğundan bu yana ekibe zor anlar yaşatan Ali'nin son hedefi Rıza Baba oluyor. Bedenen ve zihnen yıpranan Ali, kendisine en çok destek veren isimlerden biri olan Rıza Baba'yı bıçaklayarak ölümle burun buruna getiriyor.

RIZA BABA'YA DUA, ALİ'YE TEPKİ YAĞDI

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tanıtımı izleyenleri şoke etti. Ali'nin Rıza Baba'yı bıçakladığının görüldüğü tanıtım yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kırdı. Eski karısı Pınar'ı kaçıran, Hüsnü'yü vuran Ali'nin bu kez öfkesini Rıza Baba'ya yöneltmesi izleyicileri endişelendirdi. Sosyal medyada da gündem olan tanıtım sonrası izleyiciler Rıza Baba için dua ederken, Ali'ye ise büyük tepki gösterdi.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle 9 Ocak Cuma akşam Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
