Haberler

Arka Sokaklar'da kaosun ortasında tatlı kavga

Arka Sokaklar'da kaosun ortasında tatlı kavga
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam yüksek tempolu bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Selin ve Mesut'un eğlenceli atışmaları ve ekip durumun ciddiyetinden uzaklaşmadan sürükleyici bir operasyonla izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam heyecan ve aksiyon dozu yüksek bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Suçla mücadelenin sert yüzü ekrana yansırken, bölümün en çok konuşulan anları Selin ile Mesut'un bitmek bilmeyen atışmaları olacak.

AKSİYON ZİRVEDE

Yeni bölümde ekip, İstanbul sokaklarında yine tehlikeli bir operasyonun içine girecek. Kovalamacalar, çatışmalar ve beklenmedik gelişmeler temposu yüksek sahnelerle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

LAFLARINI ESİRGEMEYEN İKİLİ

Yaşanan karmaşanın ortasında Selin ile Mesut'un didişmeleri dikkat çekecek. Selin'in Mesut'a olan kızgınlığı ve attığı tripler, Mesut'un ise her zamanki gibi kavgaya hazır, lafını esirgemeyen tavırları bölüme eğlenceli anlar katacak.

TATLI ATIŞMALAR İZLEYİCİNİN FAVORİSİ

Sürekli atışmalarına rağmen aralarındaki uyumdan hiçbir şey kaybetmeyen Selin ve Mesut, izleyicinin en sevdiği ikililerden biri olmayı sürdürüyor. İmalı bakışlar, laf sokmalar ve küçük gerilimler sanal medyada da yankı buluyor.

GERGİNLİK VE MİZAH BİR ARADA

Arka Sokaklar'ın bu akşamki bölümü, sert aksiyon sahneleriyle tansiyonu yükseltirken, Selin ile Mesut'un eğlenceli atışmalarıyla izleyiciye nefes aldıracak. Kaosun ortasında yaşanan bu tatlı kavga, bölüme damga vuracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title