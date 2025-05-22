Arka Sokaklar'a 11 Yıl Sonra Şok Dönüş: Cevher Şanlı Geri Dönüyor!

Arka Sokaklar'a 11 Yıl Sonra Şok Dönüş: Cevher Şanlı Geri Dönüyor!
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Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da, Mesut'un baş düşmanı Cevher Şanlı rolündeki Nail Kırmızıgül 11 yıl aradan sonra dizinin kadrosuna katılıyor. Yeni bölüm fragmanında Cevher'in dönüşü, izleyicileri heyecanlandırıyor.

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da izleyiciyi şaşırtan bir dönüş oldu. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Mesut'un baş düşmanı Cevher Şanlı rolündeki Nail Kırmızıgül, 11 yıl sonra diziye döndü. Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölüm fragmanında, Cevher Şanlı karakteri yeniden karşımıza çıkıyor. Fragmanda Cevher'in, Mesut'a "Özledik be devrem" şeklinde seslenmesi, yeni bölümde yaşanacak gerilimin habercisi oluyor.

'SAVAŞ ÇETİN GEÇECEK'

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da geçmişte özel harekatçı Cevher Şanlı rolüne hayat veren ünlü oyuncu Nail Kırmızıgül ekibe iddialı bir geri dönüş yapacak. Cevher Şanlı, Mesut'un özel harekat günlerinden eski dostu ve en büyük düşmanı. Mesut'a yenildiğini sandığımız son savaşın ardından, bazı 'derin yapılar' sayesinde ayakta kalmış ve onların güdümüne girmiş. Geçtiğimiz 11 yılda, savaş bölgelerinde istihbarat elemanı olarak imkansız görevleri başarmış, vazgeçilmez bir eleman haline gelmiş. Ancak geçen yıllar Mesut'a olan katıksız düşmanlığını ona unutturmamış. İşte bu yüzden savaş her zamankinden çetin geçecek.

Arka Sokaklar cuma saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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