Arka Sokaklar 20. Sezon İçin Hazırlıklarını Tamamladı

KANAL D'nin zamansız yapımı Arka Sokaklar ekibi, 20'nci sezon için objektif karşısına geçti. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Burak Satıbol ve Felicia Sağnak'ın hazır bulunduğu çekimlere, ekibin yeni üyeleri Sarp Levendoğlu ve Alp Korkmaz da katıldı. Dizide Şevket Çoruh'un canlandırdığı Mesut Komiser'in yanından ayrılmayan setin maskotu Garip, çekimler esnasında da bu geleneği bozmadı. Aralarda oyunlar oynayan ikili, sıra poz vermeye geldiğinde profesyonellikleriyle alkış aldı.

SAMİMİYET LARA YANSIDI

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan çekimlerin en eğlenceli ismi oldu. Başarılı oyuncu, set boyunca dizideki partneri ve gerçek hayattaki yakın arkadaşı Şevket Çoruh'a takıldı. Bir ara birlikte objektif karşısına geçen ikilinin samimi halleri fotoğraflara da yansıdı. Ekibin Rıza Baba'sı Zafer Ergin, ustalığı ve babacan tavırlarıyla farkını koyduğu çekimlerde yıllara meydan okuyan haliyle de dikkat çekti. Arka Sokaklar'ın kadın yıldızları Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Felicia Sağnak, yaz molasına rağmen fit halleri ve güzellikleriyle göz doldurdu.

EKİBİN YENİLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İlk günkü motivasyonla devam eden Arka Sokaklar'ın Zeki Çevik'i Burak Satıbol ile Komiser Hakan Çınar'ı Ozan Çobanoğlu, çekim aralarında oyuncu arkadaşlarıyla bol bol sohbet ederek özlem giderdi. Bozo lakaplı karizmatik polis Barış Bozoğlu karakteri ile ekipteki yerini alan Sarp Levendoğlu, dizideki imajını ilk kez gözler önüne serdiği çekimlerde, Arka Sokaklar'ın bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirdi. Önceki sezonlarda Rıza Baba'nın damadı Ali Akdoğan'ı canlandıran, dört yıllık aradan sonra diziye geri dönmeye hazırlanan Alp Korkmaz, günün en heyecanlı ismiydi. Oyuncu arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın mutluluğu yüzünden okunan Korkmaz, hikayedeki rolüyle ilgili ser verip sır vermedi.

SEZON AÇILIŞI BİR İLKE SAHNE OLACAK

Geçtiğimiz yıl hayata veda eden Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, ekran yolculuğuna D Media çatısı altında devam ediyor. 'Bay Sinema' lakaplı duayen isim İnanoğlu'nun anısını yaşatma misyonunu da üstlenen dizinin senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul birlikte kaleme alıyor. İzleyicileri her bölümde ayrı maceralara ortak eden Arka Sokaklar, 20'nci sezonun ilk bölümünde Türk televizyon tarihinde bir ilk olacak büyük bir sürprize imza atacak.

Yönetmen koltuğunu Baran Özçaylan ve Eray Koçak'ın paylaşacağı dizi, eylül ayından itibaren yeni bölümleriyle kendi günü olan cuma akşamları Kanal D'de yayınlanacak.