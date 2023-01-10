Arif Sağ... MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN USTAYA SAYGI GECESİ!

Türk halk müziğinin usta ismi Arif Sağ'ın, 61’inci sanat yıldönümü Maltepe’de kutlandı. Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı gecede çok sayıda sanatçı sahne aldı.

Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi dün Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Arif Sağ'ın 61. Sanat yıldönümü nedeniyle düzenlenen geceye Maltepe Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Birçok yurttaşın yoğun ilgisiyle karşılaşılan gecede halk müziği sanatçıları Arif Sağ, Belkıs Akkale, Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Yılmaz Çelik ve Muharrem Temiz sahne aldı.

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi", yüzlerce türkü severin katılımıyla Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkülerin ustası olarak nitelendirilen Arif Sağ'ın da katıldığı gece, Sağ'ın 61. sanat yılı muhteşem bir etkinlikle kutlandı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da katıldığı gecede Kılıçdaroğlu, Sağ'a bir tebrik mesajı gönderdi.

GECDE DUYGU DOLU ANLAR

Maltepe Belediyesi muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkülerin ustası Arif Sağ'ın 61. sanat yılı "Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi" adıyla, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ, Muharrem Temiz, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan ve Yılmaz Çelik'in sahne aldığı gece, Arif Sağ'ın biyografisinin okunmasıyla başladı.

Sonrasında sanatçılar söz alarak Arif Sağ ile tanışma hikayelerini ve onlarda bıraktığı etkiyi anlattı.

Tolga Sağ, "Her babayla oğulun arasındaki ilişkiyi ben de yaşadım. Ben babamdan çok şey öğrendim.

Profesyonel müzik yaşantısında nasıl davranılması ve insanlarla nasıl doğru iletişim kurulması gerektiğini ondan öğrendim.

Babamla duygusal bir bağım var, o benim önderim. Onu çok seviyorum.

Allah ona uzun ömürler versin, Allah başımızdan eksik etmesin" derken duygu dolu anlar yaşandı.

ARİF SAĞ ALKIŞLARLA SAHNEYE ÇIKTI

Sonrasında 5 kişilik sanatçı grubu yer yer solo, yer yer de grup olarak "Sivas Ellerinde Sazım Çalınır," "Ağlama Gözlerim", "Bırak Beni Konuşayım", "Bugün Pazarı Aşktır", "Gafil Gezme Şaşkın", "Daye Daye", "Bunca Gamı Bunca Derdi" ve "Ağlasam mı?" gibi sevilen türküleri seslendirdiler.

Yer yer halkın da eşlik ettiği konserin ikinci bölümünde Arif Sağ ile birlikte türkülerin sevilen ismi Belkıs Akkale alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahneye çıktı.

SAĞ VE AKKALE'DEN UNUTULMAZ PERFORMANS

Sağ yer yer anlattığı anılarla geçmişe ışık tutarken, nüktedan fıkralarıyla herkesi gülümsetti.

Belediye Başkanı Ali Kılıç ile yaşadığı anıları da paylaşan Sağ, Kılıç'a "Ali seni seviyoruz.

İyi ki federasyonda genel başkanımız oldun. İyi ki o yolları gidip geldin" diye seslendi.

Sağ daha sonra zaman zaman Belkıs Akkale'nin solo performansını da gösterdiği gecede "Salındı Bahçeye Girdi", "Daha Senden Gayrı Aşık mı Yoktur?", "Seher Yıldızı", "Eşinden Ayrılan Yaralı Ördek", "Sunam", "Dağlar Seni Delik Delik Delerim", "Vardım Kırklar Kapısına", "Bugün Bize Pir Geldi" ve "Mavilim" gibi türküleri seslendirdi. Sağ ve geceye katılan sanatçılar, etkinliğin sonunda halkla birlikte "Gelin Canlar Bir Olalım" türküsünü seslendirerek muhteşem bir kapanış yaptı.