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Ariana Grande'nin son hali hayranlarını endişelendirdi

Ariana Grande'nin son hali hayranlarını endişelendirdi
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Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin son görüntüleri hayranlarını endişelendirdi. Geçmişte yeme bozukluğu (Anoreksiya) ile mücadele eden başarılı şarkıcının, yoğun tempodan mı yoksa özel hayatındaki sorunlardan mı bu hale geldiği merak konusu oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Grande'nin son görüntüleri, sevenlerini endişelendirmeye devam ediyor.

Şarkılarıyla dünya çapında bir üne sahip olan ödüllü şarkıcı Ariana Grande, her hareketiyle gündeme gelmeyi başarıyor. Bir süredir verdiği kilolar ve mutsuz haliyle endişelendiren ünlü şarkıcının, adeta kemiklerinin sayıldığı görüldü.

SON HALİ ENDİŞELENDİRDİ

Geçmişte yeme bozukluğu (Anoreksiya) ile mücadele eden başarılı şarkıcının yoğun tempodan mı yoksa özel hayatındaki sorunlardan mı bu hale geldiği merak konusu oldu.

İşte Ariana Grande'nin son hali...

Ariana Grande'nin son hali hayranlarını endişelendirdi

Ariana Grande'nin son hali hayranlarını endişelendirdi

Ariana Grande'nin son hali hayranlarını endişelendirdi

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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