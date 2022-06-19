Arda Turan'ın Kardeşi Okan Turan Evlendi

Türk futbolunun en önemli isimlerinden olan Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, önceki akşam Katre Yırtıcı ile dünya evine girdi. Uzun süredir birlikte olan ve pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen çift, Sarıyer'deki Hünkar Suyu Kasrı'nda düzenlenen muhteşem bir tören ile hayatlarını birleştirdi.

Kır düğünü yapan çiftin şahitleri ise, eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktör Mustafa Denizli, Tv8 Acun Medya Ceo'su Esat Yontuç ve Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak oldu. 500 özel davetlinin katıldığı düğün töreninde, Arda Turan - Aslıhan Doğan ve Okan Turan ve Katre Yırtıcı çifti kameralara konuştu.

ELTİCİLİK KAZANACAK

Bir hayli heyecanlı olan çiçeği burnunda çift, "Çok heyecanlıyız, pandemiden dolayı maalesef bizde düğünümüzü ertelemek zorunda kaldık. Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür eder, isteyen herkese nasip olmasını dileriz" dedi. Eltisi Katre Yırtıcı ile çok iyi anlaşan Aslıhan Doğan, "Bizde onların heyecanlarına ortak olduk, çok güzel bir süreç oldu. Bende elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Elticilik her zaman kazanacak" dedi. Kardeşinin düğününde duygusal anlar yaşayan Arda Turan, "Ben eşine aşık birisi olarak, onlarından aynı şeyleri yaşamasını isterim. İnşallah çok mutlu olurlar, güzel bir aile kurarlar. İyi ve kötü günde birbirlerine yaslanırlar, biz her zaman güzel bir aileyiz" dedi.

Düğüne katılanlar arasında Acun Ilıcalı, Çağla Altunkaya, Bensu Soral, Hakan Baş, Pelin Karahan, Bedri Güntay, Tolga Zengin, Serdar Özkan, Dinçer Azaphan, Zeynep Selvili, BArbaros Utku, Kulüp doktoru Yener ince ve Serdar Berfu Güzelaydın çifti de davetliler arasındaydı.

ACUN ILICALI GENÇ SEVGİSİYLE DÜĞÜNE GELDİ

Okan Turan'ın düğününe genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katılan Acun Ilıcalı dikkat çekti.

Genellikle siyah t-shirt giymesiyle bilinen Acun Ilıcalı düğün için takım giydi. Acun Ilıcalı ve sevgilisinin şıklığı sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın takım giydiğini görenler "Ben şok", "Çağla Acun'u değiştirmiş" gibi yorumlarda bulundu.

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