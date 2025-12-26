Haberler

Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Güncelleme:
Apar topar final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin set çalışanı Ahmet Emin Yavuk'un ölümüne ilişkin oyuncu Kerem Arslanoğlu, olayın "kaza" değil şiddet sonucu yaşandığını iddia etti. Arslanoğlu, Yavuk'un otel odasında darp edilerek ağır yaralandığını ve bir süre komada kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini öne sürerek soruşturmanın tüm yönleriyle yürütülmesi çağrısında bulundu.

ATV'de yayınlanan ve 16 Aralık'ta final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin set çalışanı Ahmet Emin Yavuk'un hayatını kaybetmesinin ardından dizinin oyuncularından Kerem Arslanoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile çarpıcı iddialarda bulundu. Arslanoğlu, kamuoyuna "set kazası" olarak yansıyan olayın şiddet sonucu yaşandığını ileri sürdü.

"DARP EDİLDİ" İDDİASI

Arslanoğlu'nun anlatımına göre, Yavuk'un aynı odayı paylaştığı bir set çalışanının geçmişten husumet yaşadığı kişilerle tartışmaya gittiği, Yavuk'un ise kavgayı ayırmak için peşlerinden gittiği öne sürüldü. Oyuncu, Yavuk'un olayları kontrol edemediği noktada yapım koordinatörünü arayarak yardım istediğini, olay yerine gidildiğinde ise Yavuk'un ağır yaralı durumda bulunduğunu iddia etti.

BİR HAFTA KOMADA KALDI

Arslanoğlu, karavancı olarak görev yapan Ahmet Emin Yavuk'un kaldığı otel odasında darp edildiğini ve yaklaşık bir hafta komada kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

"ÜZERİ ÖRTÜLMESİN" ÇAĞRISI

Kamuoyuna yansıyan "düştü, kafasını vurdu" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Arslanoğlu, olayın üzerinin örtülmemesi gerektiğini vurguladı. Arslanoğlu, soruşturmanın savcılık ve emniyet tarafından sürdürüldüğünü belirterek, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulundu.

"BİR İNSANIN OTEL ODASINDA DÖVÜLEREK ÖLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Oyuncu Arslanoğlu, yaşananlara ilişkin "Bir insanın bir otel odasında dövülerek ölmesi kabul edilemez" ifadelerini kullanarak, iddiaların titizlikle araştırılmasını istedi.

500

