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Annesinin Saçını Ördü

Snob Magazin - Magazin
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Annesinin Saçını Ördü

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, ammesi Leman Sam'ın saçlarını örerken objektiflere takıldı.

"Yasak Elma" dizisindeki Ender karakteri ile büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Şevval Sam önceki akşam oturduğu semti olan Cihangir'deki 22 adlı kafede çok sayıda farklı dilde şarkılar söyleyen annesi Leman Sam ile bir aradaydı.

Şevval Sam annesinin saçına saç örgüsü yaparken görüntülendi. Sam " Annem okul yıllarımda benim saçlarımı çok ördü şimdi sıra bende Annem benim he rşeyim "dedi.

Annesinin Saçını Ördü

Annesinin Saçını Ördü

Snob Magazin / Magazin

Şevval Sam, Leman Sam, Cihangir, Magazin, Haberler

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