Annesinin Saçını Ördü

"Yasak Elma" dizisindeki Ender karakteri ile büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Şevval Sam önceki akşam oturduğu semti olan Cihangir'deki 22 adlı kafede çok sayıda farklı dilde şarkılar söyleyen annesi Leman Sam ile bir aradaydı.

Şevval Sam annesinin saçına saç örgüsü yaparken görüntülendi. Sam " Annem okul yıllarımda benim saçlarımı çok ördü şimdi sıra bende Annem benim he rşeyim "dedi.