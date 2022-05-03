Annesini Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! 'nasıl Güzel Anne'

Geçtiğimiz yıl Menajerimi Ara dizisinden ayrılarak, kanser tedavisi için hastaneye yatan Canan Ergüder, kanseri yendi. Ünlü oyuncu meslek hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak annesi Rukiye Ergüder ile fotoğraflarını paylaşan Canan'a yorum ve beğeni yağdı.

Ünlü oyuncuya çok sayıda, 'Bu nasıl güzel anne', 'Çok güzelsiniz' şeklinde yorumlar geldi.

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