Annesini Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! 'nasıl Güzel Anne' - Haberler

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Annesini Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! 'nasıl Güzel Anne'

Snob Magazin - Magazin
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Annesini Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! 'nasıl Güzel Anne'

Sağlık sorunları nedeniyle zor günleri geride bırakan oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından annesi ile fotoğraflarını paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Geçtiğimiz yıl Menajerimi Ara dizisinden ayrılarak, kanser tedavisi için hastaneye yatan Canan Ergüder, kanseri yendi. Ünlü oyuncu meslek hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak annesi Rukiye Ergüder ile fotoğraflarını paylaşan Canan'a yorum ve beğeni yağdı.

Ünlü oyuncuya çok sayıda, 'Bu nasıl güzel anne', 'Çok güzelsiniz' şeklinde yorumlar geldi.

Snob Magazin / Magazin

Canan Ergüder, Kanser, Magazin, Haberler

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