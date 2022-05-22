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Annesini Cannes'da Yalnız Bırakmadı

Snob Magazin - Magazin
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Annesini Cannes'da Yalnız Bırakmadı

George Miller'in yönettiği, Tilda Swinton ve Idris Alba'nın başrol oynadığı "Three Thousand Years of Longing" filminde rol alan Zerrin Tekindor, filmin prömiyeri için Cannes Film Festivali'ndeydi. Ünlü oyuncunun oğlu Hira Tekindor da annesini yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz yıl çekimleri Avustralya'da gerçekleşen filmde Kösem Sultan'ı canlandıran Tekindor'u filmin gösteriminde oğlu Hira Tekindor da yalnız bırakmadı. Tekindor, geceye Gamze Saraçoğlu tasarımıyla katıldı.

Uzun yıllardır Saraçoğlu ile çalışan Zerrin Tekindor, "Gamze Saraçoğlu en hayran olduğum Türk tasarımcı. Mesleki bilgisine, zevkine, yaratıcılığına çok güveniyorum. Kırmızı halı için tasarladığı elbiseyi de çok büyük bir zevkle giydim. Tasarladığı her elbise çok şanslı gelmiştir bana" diye konuştu.

Gamze Saraçoğlu, Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu Toz'un da kostümünü tasarlamıştı.

Snob Magazin / Magazin

Zerrin Tekindor, Kösem Sultan, Avustralya, Magazin, Haberler

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