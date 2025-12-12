Haberler

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güncelleme:
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "Bizim açımızdan yeterli şüpheler oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik." dedi. Öte yandan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi.

Annesi Güllü'yü kasten öldürme suçlamasıyla gözaltında olan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI GÖZALTINDA

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül'de 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, 9 Aralık akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu'yu yakaladı. O sırada evde bulunan 17 yaşındaki bir kişi de gözaltına alındı. Gülter ve Ulu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜLTER'İN AVUKATLARI DOSYADAN ÇEKİLDİ

Gülter ve Ulu emniyetten adliyeye sevk edilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Emniyet önünde gazetecilere açıklama yapan Gülter'in avukatları, dosyadan çekildiklerini söyledi. Avukatlar, Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirterek, "Bizim açımızdan yeterli şüpheler oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik."

500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Helal.Olması gerekeni yaptınız.

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Diz herşeyin olağan şekilde ilerlediğinimi düşünüyorsunuz ? hayat sigortası var bir kac tane Güllü hanımın parasını vermkmek istemeyen sigorta şirketleri avukatlarla anlaşmıştır diye söylenrilerde cıkıyor reyting uğruna neler yapılmadı şimdide bunu kullanıyor diyenlerde var

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıBayram Talay:

İnsan açgözlü olduktan sonra o insandan her türlü kötülük beklenir...

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıns4w7n9vh6:

hain

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuharremsahin1:

ALLAH kimseyi en sevdiğiyle sınamasın

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan POLAT:

Allah rahmet eylesin mekanı cennettir inşallah fakat memleketin en önemli meselesi de bu mudur arkadaş ?

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Bizi koyun olarak görüyorlar yaa .gündemden ,asıl sorunlardan uzaklaştırmak için bu haberler ilaç gibi.

yanıt4
yanıt4
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Valla ekonomi ve adalet sistemi en önemli meselelerdir. Burada da adaleti anlamaya çalışıyorsun

yanıt1
yanıt0

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

