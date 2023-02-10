'Annemizin olduğu enkazdan ses geldi' diyen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremlerde kayınvalidesi enkaz altında kalan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, göçük altında ses geldiğini söyleyerek gözyaşları içinde bölgeye ambulans gönderilmesini istedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 10 ilimizde ağır yıkımlar meydana geldi. Depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evli olan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun Hatay'da yaşayan kayınvalidesi de enkaz altında kaldı.

"ENKAZDAN BİR KİŞİ ÇIKARILIYOR, AMBULANS GEREKİYOR"

Günlerdir enkazdaki kayınvalidesi için yardım çağrısında bulunan oyuncu,yapılan çalışmalarda bir kişiden ses alındığını göçük altından çıkarılmaya çalışıldığını söyledi. Sosyal medya hesaplarından gözyaşları içinde yardım isteyen oyuncu, "Bizim enkazda termal kameralar ile ölçüm yapıldı ve içeride yaşayan biri var ve çıkarılıyor. Acil enkaza ambulans gitmesi gerekiyor. Ne olursunuz videoyu yayın, lütfen" dedi.

"4 KİŞİDE VÜCUT ISISI BİR KİŞİDE KALP ATIŞI TESPİT EDİLDİ"

Oyuncu paylaşımdan kısa süre sonra bölgeye ambulans sevk edildiğini söyledi. Enkazdaki birkaç kişinin hayatta olduklarını tespit ettiklerini söyleyen oyuncu, "Ambulans geldi. İçeride birden fazla insan varmış. Sağ olarak çıkmaları ve hızlıca müdahale edilmeleri için dua ediyoruz… Allah'ım şu hayatta neler mümkün… 4 kişide vücut ısısı 1 kişide kalp atışı tespit edildi. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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