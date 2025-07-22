Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda son halini paylaştı

Birçok sevilen projede rol alan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 28 Ekim'de iş insanı Ural Kaspar ile nikâh masasına oturan ünlü oyuncu, annelik heyecanını doyasıya yaşıyor.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Son olarak bir kız bebek beklediğini duyuran Helvacıoğlu, 27 haftalık hamile. İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu, hamilelik sürecinde hem dinlenmeyi hem de sevdikleriyle vakit geçirmeyi ihmal etmiyor. Şimdilerde doğum öncesi tatilin tadını çıkaran Helvacıoğlu, büyüyen karnıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda sade ve huzurlu bir görünüm çizen oyuncunun kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kimi takipçileri Helvacıoğlu'nun anneliğe çok yakışacağını belirtirken, kimi de doğal güzelliğine övgüler yağdırdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlar, hayranları arasında heyecan yarattı.

"Güneşin Kızları", "Sen Anlat Karadeniz", "Yürek Çıkmazı" ve "Seni Çok Bekledim" gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen İrem Helvacıoğlu, hamileliği nedeniyle ekranlara kısa bir ara vermişti. Hayranları, oyuncunun doğum sonrası yeni projelerle yeniden setlere dönmesini dört gözle bekliyor.