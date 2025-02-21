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Anne olmak için gün sayan Buse Arslan'dan karnı burnunda pozlar

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Ünlü oyuncu Buse Arslan Şensoy, hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kız bebek bekleyen Arslan, pembe elbisesiyle çektirdiği hamilelik pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu Buse Arslan Şensoy, anne olmak için gün sayıyor. Kuruluş Osman'da rol alan eşi Çağrı Şensoy ile bebeklerini kucaklarına almak için bekleyen Buse Arslan, hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu çift Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, dizi setinde başlayan aşklarını 2023 yılında nikahla taçlandırmıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri haberini takipçileriyle paylaşmıştı.

KARNI BURNUNDA POZLAR

Kız bebek bekleyen Buse Arslan, pembe elbisesiyle çektirdiği karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncuya takipçilerinden yüzlerce yorum gelirken, Arslan'ın Kocamın Ailesi dizisinde kardeşini canlandıran Seray Kaya da eski rol arkadaşına "Amanın" yorumu yaptı.

İşte ünlü oyuncunun hamilelik pozları...

Anne olmak için gün sayan Buse Arslan'dan karnı burnunda pozlar

Anne olmak için gün sayan Buse Arslan'dan karnı burnunda pozlar

Anne olmak için gün sayan Buse Arslan'dan karnı burnunda pozlar
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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