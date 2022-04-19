Anne Oldu! İkizlerine Verdiği İsim Şaşırttı

Anadolu Yakası'nda bulunan özel bir hastanede sezaryen doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerine kavuştu. Çift kızlarına Sofia ve Alya isimlerini verdi.

Doğumu gerçekleştiren Dr. Murat Emanetoğlu, Seray Sever ve ikizleri Sofia ve Alya'nın sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

SOFİA VE ALYA İSMİNE NASIL KARAR VERDİLER?

Seray Sever, doğum öncesi verdiği röportajda ikizlerinin izmine Sofia ve Alya adını vereceklerini açıklamıştı.

İşte Seray Sever'in o açıklaması:

"İkizlerden birinin ismi Sofia olacak. Eşim koydu. Biz tanışmadan önce bir 'görüntü' belirmiş ona. "Çocuğum oluyor ve adını Sofia koyuyordum" diye anlatmıştı bana ilk tanıştığımızda. Diğer kızın ismini de ben koydum. Onun da adı Alya olacak. Harflerin enerjisine inanan biriyim. Baş harfi 'A' olsun istedim. Sofia duygusal bir isim, Alya ise daha kuvvetli, daha eril."

SERAY SEVER KİMDİR?

Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Ekran projelerinde aptal sarışısın rollerini canlandıran Seray Sever, bir döneme damga vuran Dadı dizisinin kadrosunda yer almıştı.

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve Sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

ERAY SÜNBÜL KİMDİR?

Henüz 21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yaptı. İlk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturan Seray Sever, Eray Sünbül ile evli. İkili 4 yıllık sevgilik süreci ardından evlilik kararı aldı. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.

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