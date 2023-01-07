Anlattıklarıyla Müge Anlı'nın programına damga vuran Sinan Sardoğan, gözaltına alındı

Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlattıkları ağızları açık bırakan ve hakkında 23 adli işlem bulunan Sinan Sardoğan, çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı.

Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında baş şüpheli olarak canlı yayına çıkan Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadınlarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Canlı yayında da Müge Anlı'nın "Bacaklarıma bakma, kafanı yararım" diyerek tepki gösterdiği Sardoğan, gözaltına alındı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Polis ekipleri, hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek, gözaltı kararını tebliğ ederek üst araması yaptı. Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan Sardoğan, ters kelepçeli yapılarak emniyete götürüldü. O anları anbean kayda alınan Sardoğan, muhabirlerin "Arife Gökçe'ye ne oldu?" sorusuna "Bilmiyorum" cevabını verirken gözaltına alındığı için de korktuğunu söyledi.

CANLI YAYINDA MÜGE ANLI'YI AZARLAMIŞTI

Hakkındaki taciz iddialarını her fırsatta yalanlayan ve savunmasıyla başta Müge Anlı olmak üzere herkesi sinirlendiren Sinan Sardoğan, geçtiğimiz günkü canlı yayında Anlı'nın kendisine hesap sorması üzerine gerilmişti. Anlı'nın tepkilerine sinirlenen Sardoğan, "Sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen 'beyninden kan getireceğim' diyordun niye getirmedin. Hadi getir" diyerek tepki göstermişti. Anlı ve Sinan Bey'in tartıştığı anlarda ise canlı yayındaki ses kısıldı.