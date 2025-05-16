Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı

Hollywood'un gözde isimlerinden Ana de Armas, Perşembe sabahı katıldığı Good Morning America programında, adı haftalardır birlikte anıldığı Tom Cruise ile ilişkisine dair ilk kez konuştu. 37 yaşındaki Kübalı aktris, sunucu Michael Strahan'ın sorularını yanıtlarken, Cruise ile hem iş hem özel hayatta yakınlaştıklarını dolaylı da olsa doğrulamış oldu. İkilinin arasında 25 yaş fark bulunuyor.

İLK KIVILCIM SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE

İkilinin adı ilk kez, Sevgililer Günü'nden hemen önce Londra'da baş başa yedikleri akşam yemeğiyle anılmaya başlandı. Ardından Ana'nın, Cruise'un özel helikopterinde seyahat ederken görüntülenmesi dedikoduları daha da alevlendirdi. Daily Mail'e konuşan kaynaklar, ikilinin Nisan ayında Londra'ya birlikte uçarken "çok keyifli" göründüklerini aktardı. Programda sunucu Michael Strahan, Cruise ile ilgili soruyu gündeme getirdi. Armas, net bir yanıt vermese de şu sözleriyle ilişkiyi doğrulamış oldu: "Çok eğlenceli. Kesinlikle birçok şey üzerinde çalışıyoruz." Armas ayrıca, yönetmen Doug Liman, yapımcı Christopher McQuarrie ve Tom Cruise ile birkaç proje üzerinde çalıştığını söyledi. "Ve çok heyecanlıyım," diyerek sözlerini tamamladı.

PENÉLOPE CRUZ'DAN DESTEK

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Cruise'un eski sevgilisi Penélope Cruz'un bu ilişkiyi desteklediğini belirtti. Cruz ile Armas, 2019 yapımı WASP Network filminde birlikte rol almış ve arkadaş olmuşlardı. Aynı çevrede yer alan ikilinin ilişkisi olumlu şekilde ilerliyor.

"TOM ONA GÜVEN VERİYOR"

Armas'a yakın kaynaklar, Cruise'un oyuncuya kendini güvende hissettirdiğini söylüyor. Armas, geçmişte paparazzilerden rahatsız olduğu için Los Angeles'tan Vermont'un sakin bir bölgesine taşınmıştı. Cruise'un sağladığı özel güvenlik ve dikkatli yaklaşımı, Armas için önem taşıyor. İkilinin yakın çevresi, bu ilişkinin uzun ömürlü olabileceğini düşünüyor. Armas'ın "sessiz, sakin bir yaşamı tercih etmesi" ve Cruise'un da benzer bir hayat tarzına sahip olması dikkat çekiyor. Bir başka kaynak ise, Armas'ın duygusal bağ kurma konusunda temkinli olduğunu ancak Cruise'un onun için "ideal bir eşleşme" olduğunu söyledi.